Tuchel bei PSG: "Höchste Ziele"

„Der Verein hat die höchsten Ziele - und meine Ziele sind auch immer die höchsten. (...) Wenn wir in jedem Spiel, in jeder Trainingseinheit, auf jeder Reise und jeden Tag, an dem wir zusammenleben, dieselbe Einstellung haben, dann können wir alles erreichen“, sagt der Deutsche.

Vor allem den Gewinn der Champions League sehnen die PSG-Anhänger und die Bosse aus Katar herbei. Dass Tuchel bisher kaum Titel gewonnen hat, könnte ein Manko sein. Mit Dortmund wurde er 2017 DFB-Pokalsieger, das war's - da ist noch Platz in Tuchels Trophäenschrank.