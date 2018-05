Zelebriertes Liebesglück: Heidi Klum (44) und Tom Kaulitz (28)

Die beiden Deutschen waren auf der *Cinema Against Aids"- oder amFAR-Gala - "amFAR" steht für "American Foundation for AIDS Research" -, auf der mehrere Millionen Euro für den Kampf gegen die Verbreitung der HIV-Infektion gesammelt wurden. Heidi Klum hat auch einen US-amerikanischen Pass.

Französische Medien zeigten Fotos von Heidi Klum und Tom Kaulitz auf einem Boot im Mittelmeer - und die Moderatorin mit ihren Kindern beim Einkaufen. Zum neuen Lebensgefährten unterstreichen einige, er sei zwei Monate vor dem Fall der Berliner Mauer in Leipzig geboren...

Übrigens ist Tom Kaulitz noch verheiratet, denn seine 2015 eingegangene Ehe mit einer ehemaligen "Miss Philippinnes" ist noch nicht geschieden...

In der Liebe sei es nicht immer leicht für sie gewesen, sagt das in Bergisch Gladbach aufgewachsene Top-Modell Heidi Klum einer französischen Zeitschrift. Sie habe geheiratet und sei schon zwei Mal geschieden - vom Star-Friseur Ric Pipino und Sänger Seal. Zuletzt ging die Beziehung zu Kunsthändler Vito Schnabel (31) in die Brüche.

"Die Liebe fällt ihr genauso schwer wie allen anderen" - titelt PURE PEOPLE.

In der PRESSE in Wien erscheinen Heidi Klum und Tom Kaulitz im SCHAUFENSTER in der Rubrik "Die Toyboys der Stars" - der junge Mann als Spielzeug (echt jetzt)? no comment...

❤️ Une publication partagée par Heidi Klum (@heidiklum) le 17 Mai 2018 à 11 :06 PDT

Heidi Klum und Tom Kaulitz bei einer AIDS-Gala in Cannes REUTERS/Stephane Mahe

Die twitternde Marie aus Paris meint: "Ein Zentimeter mehr und der große Zeh der Klum ist kaputt."