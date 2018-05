"Die Meerjungfrau und ihr Engel": Tanzshow in Herblay

"Die Meerjungfrau und ihr Engel" - "Zwischen Himmel und Meer": Diese poetische und rhythmische Tanzshow in zwei Teilen konnten Zuschauer im Theater Roger Barat in der französischen Gemeinde Herblay, neben Paris, am vergangenen Wochenende sehen. Aziza Tanz und Musik heißt der Tanzverein.

Euronews Reporter Bahtiyar Küçük:_**"Die Show "Die Meerjungfrau und ihr Engel" bringt mehr als 100 Amateure und Profikünstler zusammen. Sie kombiniert orientalische und andere Tänze aus der ganzen Welt, und reist auch in die Welt der Mythologie."

Die Show besteht aus zwei Teilen. Den ersten Teil "Zwischen Himmel und Meer" haben die Schüler des Vereins und ihre Lehrer zusammen gestaltet. Verschiedene Naturelemente des Planeten werden thematisiert.