140 Demos: Franzosen streiken gegen Verwaltungsabbau

Frankreich - "Streikreich". Dieses Mal waren es aber nicht nur Flughafen-Bedienstete, die auf die Straße gegangen sind. Auch Lehrer, Postbeamte oder etwa Angestellte in der Energieversorgung. Bei rund 140 Demonstrationen im ganzen Land protestierten sie gegen den generellen Verwaltungsabbau. Denn: Präsident Macron will in den nächsten vier Jahren 120.000 Stellen streichen.