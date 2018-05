Gedenken an Anschlag in Solingen: Kritik an Çavuşoğlu-Rede

In einem Interview beschreibt die heute 75-Jährige die Anschlagsnacht: „Jemand rief die Feuerwehr. Doch sie kam viel zu spät. Meine Schwiegertochter versuchte ihnen zu zeigen, welche Tür sie benutzen müssen, um die eingeschlossenen Kinder zu retten. Aber sie haben nicht richtig verstanden und nicht auf unsere Anweisungen gehört. Wäre die Feuerwehr früher dagewesen, hätten unsere Kinder vielleicht gerettet werden können.“

Geplante Çavuşoğlu-Rede löst Debatte aus

Auch am Tatort in Solingen wird am 29. der Opfer gedacht. Der türkische Außenminister Mevlüt Çavuşoğlu will eine Rede halten. An sich nichts Ungewöhnliches. Doch Ende Juni finden in der Türkei Neuwahlen statt. Viele befürchten, dass Çavuşoğlu seinen Auftritt zu Wahlkampfzwecken nutzen wird.

Das ist in Deutschland für Politiker aus Nicht-EU-Staaten vor Wahlen verboten. Die Bundesregierung will den Besuch trotz Kritik zulassen. Nordrheinwestfalens Landesregierung appellierte an Außenminister Çavuşoğlu, den Wahlkampf und Gedenken nicht zu vermischen.

In Deutschland lebenden türkischen Staatsbürgern sind rund 1,4 Millionen in der Türkei wahlberechtigt.