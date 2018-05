Historischer Gipfel zwischen Trump und Kim gerät in Gefahr

Donald Trump hat das mit Spannung erwartete Treffen mit Nordkoreas Machthaber Kim Jong Un in Frage gestellt. „Es könnte sein, dass es am 12. Juni nicht klappt“, sagte der US-Präsident bei einem Gespräch mit seinem südkoreanischen Amtskollegen Moon Jae-in.

„Wir werden sehen, was passiert. Wir wollen erst die richtigen Bedingungen für das Gespräch schaffen und ich denke, die werden wir auch bekommen. Sollte es nicht klappen, dann klappt es vielleicht zu einem späteren Zeitpunkt“, so Trump in Washington. Er gehe jedoch weiter davon aus, dass Pjöngjang bereit sei, sein Atomwaffenprogramm aufzugeben.