Lucien Favre wird Trainer von Borussia Dortmund

In der vergangenen Spielzeit erreichte Favre mit Nizza den achten Tabellenrang, in der Saison 2016/17 belegten die Südfranzosen unter der Leitung des Schweizers den dritten Platz in der französischen Liga. In Dortmund löst Favre den Österreicher Peter Stöger ab, dessen Vertrag nicht verlängert worden war.

„Der BVB zählt zu den interessantesten Klubs in ganz Europa, dazu freue ich mich auf die Rückkehr in die Bundesliga, die ich bestens kenne und auch in den zwei Jahren in Nizza immer im Blick behalten habe“, wird Favre auf der Vereinswebseite zitiert. BVB-Sportdirektor Michael Zorc sagte: „Die Verpflichtung von Lucien Favre als Trainer ist ein wichtiger Teil unseres sportlichen Neustarts in diesem Sommer. Er genießt bei uns hohe Wertschätzung für seine fachlichen Qualitäten, die er in der Bundesliga bei Hertha BSC und in Mönchengladbach - genau wie zuletzt in Nizza - auch schon mehrfach eindrucksvoll unter Beweis gestellt hat.“