Blumenstrauß für Besucherin Merkel: China senkt Auto-Importzölle

China will künftig deutlich geringere Zölle für importierte Autos verlangen: Die Führung in Peking senkt die Aufschläge für bestimmte Fahrzeugtypen von bisher 25 auf künftig 15 Prozent und zwar vom 1. Juli an, so das Finanzministerium. Davon profitieren dürften vor allem die deutschen Hersteller mit ihren Oberklasse-, Gelände- und Sport-Modellen: Die werden nicht in China hergestellt, sondern aus dem Ausland geliefert - und dürften in China bald deutlich günstiger zu haben sein. Viele potenzielle Käufer hatten deshalb zuletzt den Kauf eines Importwagens aufgeschoben.