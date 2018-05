Eltern klagen: 30-Jähriger muss von zu Hause ausziehen

Richter Donald Greenwood enschied am Dienstag, dass Michael Rotondo aus seinem Elternhaus in Camillus im US-Bundesstaat New York ausziehen muss.

In ihrem Antrag an das Gericht schreiben die Eltern, dass sie seit Monaten versuchen, ihren Sprössling zum Ausziehen zu bewegen. So hatten sie ihm fünf Nachrichten geschrieben , in denen sie um seinen Auszug mit Fristsetzung bitten. In einem der Briefe sichern sie ihm sogar finanzielle Unterstützung für die Wohnungssuche zu.

Michael Rotondo erkennt die Nachrichten seiner Eltern nicht an. Er will Berufung gegen den Gerichtsentscheid einlegen.

Ein Datum, bis wann der Mann von zu Hause ausziehen muss, gibt es bislang aber nicht.