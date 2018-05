Italien: Koalition auf höchstem (Ausgaben-)Niveau

"Die Zeichen stehen auf Sturm", warnte EU-Parlamentarier Elmar Brok (CDU) vor den Wirtschaftsplänen der geplanten italienische Regierungskoalition aus der populistischen Fünf-Sterne-Bewegung und der fremdenfeindlichen Lega. EU-Handelskommissarin Cecilia Malmström sagte in Brüssel mit Blick auf Italien: "Es herrscht etwas Beunruhigung, ja."

Das 58 Seiten lange Regierungsprogramm von "Fünf Sterne" (Spitzenkandidat Luigi Di Maio) und Lega (Chef Matteo Salvini) hatte europaweit Besorgnis hervorgerufen. Die Regierungsvorhaben der beiden systemkritischen Parteien könnten zu massiven Konflikten mit Brüssel führen. Der "Vertrag für eine Regierung des Wandels" sieht unter anderem eine vollständige Abkehr vom Sparkurs der Vorgängerregierung vor.

So würden die Wahlversprechen von Lega und "Fünf-Sterne" Milliarden Euro kosten. Und: Italien kommt mit aktuell 131,8 Prozent des Bruttoinlandsprodukts in der Staatsverschuldung in Europa gleich hinter Griechenland (178,6%). Das sind fast zwei Drittel mehr als der EU-Schnitt (81,6%) – schon er liegt deftig über den Maastricht-Kriterien (60%).