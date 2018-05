Italien: Möglicher Regierungschef Giuseppe Conte muss Lebenslauf erklären

Die Ernennung einer neuen italienischen Regierung aus Fünf-Sterne-Bewegung und der rechtspopulistischen Lega zieht sich weiter hin. Hauptgrund: Unklarheiten im Lebenslauf des Kandidaten für das Amt des Ministerpräsidenten, Giuseppe Conte - Conte soll die Regierung aus 5 Sternen (Cinque Stelle) und der rechtsextremen Lega führen, braucht allerdings noch die Zustimmung von Staatspräsident Sergio Mattarella.

Die populistische 5-Sterne-Bewegung hat Medienberichte zurückgewiesen, wonach der Juraprofessor sich in seinem Lebenslauf mit falschen Lorbeeren schmückt. Darin hatte der auch in seinem Heimatland bislang weitgehend unbekannte Kandidat unter anderem die New York University als eine Auslandsstation in seinem akademischen Werdegang