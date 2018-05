Berührender Abschied: Superstar Andrés Iniesta sagt "Adéu" vor 90.000 Fans (Video)

Der Kapitän des FC Barcelona beschloss, später nach dem Spiel am vergangenen Sonntag, dem 22. Mai, länger zu bleiben. Er signierte die Shirts der Fans und sog die Atmosphäre im Camp Nou noch einmal so richtig in sich auf.

Auch nachdenkliche Momente wurden von den Kameras eingefangen: Da saß der Ausnahmespieler allein in der Mitte des Feldes, mit nackten Füßen und beobachtete die leeren Tribünen, von denen aus er viel Beifall erhielt.

Vor dem letzten Spiel bauten die Fans ein beeindruckendes Mosaik. Darauf war auf Katalanisch "Infinito Iniesta" in den Farben von Barça zu lesen.

Später enthüllten sie ein Banner mit der Aufschrift "Danke für Alles" als Hommage an einen Spieler, der in Katalonien aufwuchs und 16 Jahre lang Erfolge im Mittelfeld feierte.

Er gilt als Legende: Neun Ligatitel, vier Champions-League-Titel und sechs nationale Pokale später verabschiedet sich Iniesta von Barcelona.