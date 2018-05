WHO: Ebolaausbruch "auf Messers Schneide"

Die Demokratische Republik Kongo hat gerade mit Ebola-Impfungen begonnen, da warnt die Weltgesundheitsorganisation vor einer epidemiologischen Krise. Die WHO hat bereits über 7.500 Dosen Ebola-Impfstoff in den Kongo geschickt, 540 davon für die Region, in der die vier Ebola-Fälle bestätigt wurden.