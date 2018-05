"Gürtel-Affäre" in Spanien: Langjährige Haftstrafen für Politiker

Es ist einer der größten Bestechungsskandale Spaniens: In der "Gürtel-Affäre" hat der nationale Strafgerichtshof gegen Geschäftsmänner und ehemalige Politiker der Regierungspartei "Partido Popular" langjährige Haftstrafen verhängt.

In Mittelpunkt des langwierigen Prozesses standen dubiose Geschäftspraktiken von Unternehmen, die Politiker der konservativen Volkspartei bestochen haben sollen, um so an lukrative Aufträge zu kommen.