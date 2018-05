Agentenaffäre: Russland hegt Zweifel an Skripal-Interview

Die diplomatische Krise nach der Vergiftung des russisch-britischen Doppelagenten Sergei Skripal und Russlands Regierung hat ihre Zweifel an dem Interview mit Julia Skripal, Hat Julia Skripal, die Tochter des vergifteten Doppelagenten Sergei Skripal, ihr jüngstes Interview freiwillig gegeben? Zumindest in Russland scheint man daran zu zweifeln. Im Kreml heißt es, das Interview könnte unter Druck entstanden sein. Die russische Botschaft in London mutmaßt, es könnte auf Englisch vorgeschrieben und dann mehr schlecht als recht auf Russisch übersetzt worden sein.