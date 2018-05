Deutsche Bank baut tausende Stellen ab

Die Deutsche Bank verschärft mit dem Abbau von Tausenden weiteren Jobs ihren Sparkurs. Nach drei Verlustjahren in Folge will das Institut unter seinem neuen Vorstandschef Christian Sewing die Zahl der Vollzeitstellen von derzeit mehr als 97.000 auf deutlich unter 90.000 verringern. Das teilte der Konzern am Donnerstag kurz vor der Hauptversammlung in Frankfurt mit.