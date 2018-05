DSGVO: Strengerer Datenschutz für EU-Bürger

Am 25. Mai tritt die neue EU-Datenschutz-Verordnung in Kraft- sie soll uns EU-Bürger besser gegen Datenmissbrauch schützen. Die sogenannte DSGVO soll es uns erleichtern zu erfahren welche Informationen Unternehmen über uns sammeln. Und die Unternehmen müssen sich unser Einverständnis holen, um unsere Daten zu sammeln - wenn wir zum Beispiel online surfen. Nach all den Datenskandalen der letzten Zeit - wie zum Beispiel Cambridge Analytica - werden viele dies begrüßen.

Aber wer weiß eigentlich genau, wie viele persönliche Daten gesammelt und wie diese verwendet werden? Ein Beispiel ist die Google Timeline-Funktion: Wenn Sie die Einstellungen auf Ihrem Telefon nicht ändern, werden damit alle Ihre Bewegungen aufgezeichnet!