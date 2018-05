Auf der Autobahn erschossen: Solidarität mit Familie von Mawda (2†)

Um an das offenbar durch Polizeischüsse getötete kurdische Mädchen Mawda zu erinnern, haben etwa 600 Menschen in Brüssel protestiert, Die Zweijährige aus dem kurdischen Teil des Irak war am 17. Mai 2018 auf der Autobahn bei Mons erschossen worden. Die belgische Polizei hatte versucht, den Kleinbus mit Flüchtlingen aufzuhalten.

Inzwischen hat Belgiens Regierungschef die Familie getroffen, die zuvor einen Bescheid erhalten hatte, sie müssten das Land verlassen