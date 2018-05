Schafft es die EU, Griechenland bis August vom 4. Rettungspaket "zu befreien"?

Griechenlands Finanzminister Euclid Tsakalotos kann seinen EU-Kollegen in Brüssel positive Zahlen aus seinem Land vorlegen, Athen will sich laut Regierungschef Tsipras von den "Fesseln des Rettungspakets befreien". Umstritten ist das weitere Einbinden des IWF, der einen Schuldenschnitt für Griechenland befürwortet. Deutschland will auf jeden Fall die Beteiligung des IWF, aber keinen Schuldenschnitt.

EU-Währungskommissar Pierre Moscovici sagt: "Wir brauchen ein starkes Schuldenprogramm, das die Märkte beruhigt und Griechenland ermöglicht, in die eigene Zukunft zu investieren. Wir machen gute Fortschritte, wir sind auf den letzten Metern. Ich glaube und hoffe, dass wir diese langwierige Geschichte am 21. Juni abschließen können und dass Griechenland Ende August aus dem Hilfsprogramm ausscheiden kann, was gut ist für Griechenland und für die Eurozone.