Trump zur Absage des Gipfels mit Nordkorea: "Kim will das Richtige tun"

"Aufgrund der jüngsten Äußerungen von Nordkorea habe ich das Gipfeltreffen am 12. Juni in Singapur abgesagt. Es kann noch viel passieren, das ist möglicherweise in Zukunft eine große Chance. Ich glaube, was jetzt passiert, wirft sowohl Nordkorea als auch die restliche Welt zurück."

Auf die Frage nach einem möglichen Krieg sagte Trump, der Kim schriftlich schon auf das Atomwaffenarsenal der USA hingewiesen hatte:

"Wir werden sehen. Ich hoffe, dass es weitergeht. Aber wir sind in einer starken Position. Ich glaube fest daran, dass Kim Jong Un das Richtige tun möchte, hoffentlich wird also alles gut."

Dennoch ließ der US-Präsident eine Hintertür für ein Treffen offen und sprach seine Bereitschaft aus, vielleicht doch noch früher oder später mit Kim zusammenzukommen, wenn dieser seine Meinung ändere.