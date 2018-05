Wende in Wien: Langzeitbürgermeister Häupl verlässt Stadtpolitik

In den 90er-Jahren noch schüchterner Linksintellektueller galt er zuletzt als sehr direkter, sympathischer aber auch übermächtiger Politiker. Während seiner Amtszeit - mit dem Fall des Eisernen Vorhangs und Österreichs Beitritt zur EU - rückte Wien wieder mehr in das Zentrum Europas, so Häupl.

Lebenswerteste Stadt der Welt

Nahezu alle Oppositionspolitiker sind aber der Meinung, dass der Rücktritt zu spät erfolgt sei. Aber man schätze auch seine politischen Errungenschaften. Immerhin: Wien wurde dieses Jahr zum neunten Mal in Folge zur lebenswertesten Stadt der Welt gekürt.

Häupls Nachfolger wird Parteikollege und ehemaliger Wohnbaustadtrat Michael Ludwig.