Auto, Zug und Schwebetaxi: die No Comments der Woche

Viel Verkehr in unseren No Comments der Woche. Eine überflutete Unterführung nach starken Regenfällen in der Türkei; ein Wohnwagenrennen in den Niederlanden, bei dem Formel-1-Star Max Verstappen das Steuer übernimmt; der Fahrer eines Pickups in den USA, der seinen Vordermann mit einem Vorschlaghammer attackiert.

Dazu noch ein Bodeneffektfahrzeug auf der Seine. Das futuristische Gefährt wird oft "Flugtaxi" genannt, aber das ist nicht ganz richtig: Die Flügel berühren das Wasser, die Reibung ist aber stark reduziert.

Aus dem Eisenbahnverkehr haben uns ebenfalls Bilder erreicht. In Italien kollidierte ein Zug mit einem Sattelschlepper, es gab Tote und Verletzte.

Schließlich noch Bilder vom Vulkanausbruch auf Hawaii: Der Kilauea hat auch diese Woche wieder Feuer gespuckt.

Unser Titelbild ist übrigens noch ein Nachzügler von vergangener Woche, ebenfalls aus dem Bereich Verkehr: Nahe Düsseldorf im Westen Deutschlands landete ein Caravan schepp in einem Garten, ein Tornado hatte ihn da hin befördert. No Comment.