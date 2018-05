Ein gelber Lastwagen dreht langsam seine Kreise. Am Steuer sitzt ein Mann, aber er hat die Hände in den Schoß gelegt. Der autonom fahrende LKW hat eine Transportkapazität von 40 Tonnen. Getestet wird er in Schanghai von einem Internethandelsunternehmen.

Der Truck übernimmt die Steuerung, aber auch die Planung der Strecke. Dem "Fahrer" bleibt nach Angaben der Ingenieure aber weiterhin etwas zu tun, beispielsweise das Bezahlen der Straßenmaut.