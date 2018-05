Berichte: Ex-Hollywood-Mogul Weinstein vor Verhaftung

Mit dem Begriff « Kavaliersdelikt » kann der frühere Hollywood-Mogul Harvey Weinstein der amerikanischen Justiz nicht mehr kommen: Erst wurden die Ermittlungen wegen mutmaßlicher sexueller Übergriffe gegen ihn in den USA auf Bundesebene ausgeweitet, nun wird in Berichten mit seiner Verhaftung gerechnet. Die Staatsanwaltschaft in New York will offenbar Anklage erheben, nachdem ihn mittlerweile mehr als 70 Frauen öffentlich des sexuellen Missbrauchs beschuldigt haben. Vorwürfe: Vergewaltigung, Nötigung und andere Straftatbestände.

Nach übereinstimmenden US-Medienberichten will sich Weinstein den Behörden in New York