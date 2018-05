Kinder in den USA werden zum königlichen Hochzeitspaar

Für ein Fotoshooting in Baldwin, im US-Bundesstaat New York, haben diese Kinder die königliche Hochzeit von Meghan Markle und Prinz Harry nachgestellt. Alle Hauptakteure der Hochzeit fanden sich für das Fotoshooting ein, die strahlende 7-jährige Braut war sichtlich stolz.

Dahinter steckt die New Yorker Fotografin Tricia Messeroux, die orginalgetreue Abbilder der royalen Kleider am Hochzeitstag für Kinder geschaffen hat. Messeroux hat schon mehrere Looks von Oscar-, Grammy-Verleihungen für Kinder imitiert. Die Idee dazu kam ihr im Jahr 2008, als ihre eigene Tochter versuchte, einen Star zu imitieren. Seitdem re-kreiert sie einmal jährlich die Looks der Stars für Kinder.