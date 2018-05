Nord Stream 2: Schröder kritisiert Kritik an Pipeline

"Der Verdacht drängt sich auf, dass die USA nicht aus Solidarität mit einigen europäischen Ländern, sondern aus eigensüchtigen Interessen versuchen, Nord Stream 2 zu verhindern", so Schröder beim Internationalen Wirtschaftsforum in St. Petersburg. Die USA wollten ihr aus Fracking gewonnenes Erdgas "in den europäischen Markt drücken". Auch innerhalb der EU ortet Schröder wirtschaftliche Interessen einiger Regierungen und konkurrierender Unternehmen.

Die zusätzliche Gasleitung zwischen Russland und Deutschland soll künftig Russlands Exportkapazität nach Deutschland verdoppeln. Kritiker bemängeln, dass Russland damit mehr Macht über die europäische Gasversorgung bekommen würde und diese teilweise lahmlegen könnte. Die EU-Kommission befürchtet höhere Gaspreise in Osteuropa. Befürworter argumentieren, Europa brauche die zusätzlichen Gasmengen aus Russland.