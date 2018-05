250.000 Linke gegen Macrons Reformen auf den Straßen

Unter dem ironischen Motto "Marée Populaire" (in etwa "Welle des Volkes") und "La Fête à Macron" ("Macron ein Fest bereiten") haben in Frankreich linke Gruppen und Gewerkschaften landesweit gegen die Reformpläne des Präsidenten protestiert. Laut Angaben der Gewerkschaft CGT nahmen 250.000 Menschen daran teil, davon 80.000 allein in Paris. Andere Quellen gehen von etwa 30.000 Demonstranten in Paris aus. Am Rande der Protestmärsche kam es zu Ausschreitungen, etwa 40 Personen wurden in der französischen Hauptstadt festgenommen.