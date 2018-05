Madrid: Die lange Nacht nach dem Sieg

Die Anhänger von Real Madrid wissen, wie man Titel gebührend begeht. In schöner Regelmäßigkeit räumt ihre Mannschaft Pokale und Trophäen ab - mit Vorliebe natürlich den Henkelpott für die Sieg in der Champions League.

„Das ist die beste Mannschaft, die es jemals gab. So etwas wird keine andere Mannschaft mehr schaffen", jubelte ein Real-Anhänger.

In der spanischen Hauptstadt brach noch bereits während der Partie in Kiew die Feierlaune so richtig aus.

Wer nicht nach Kiew mitgereist war, um sich das Champions-League-Endspiel im Olympiastadion anzuschauen, aber dennoch mit anderen Anhängern mitfiebern wollte, der versammelte sich vor einer Großbildleinwand. Auch hier herrschte fast Stadionstimmung.