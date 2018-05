MH17: Australien beschuldigt Russland der Desinformationskampagne

Auf dem Wirtschaftsforum in Sankt Petersburg erklärte Russlands EU-Botschafter Wladimir Tschischow, die Vorwürfe seien nicht neu. "Was mich erstaunt, ist das Timing. Was in Den Haag erklärt wurde, ist alt, Deja-vu aus den Jahren 2014 und 2016."

An Bord der MH17 auf dem Weg von Amsterdam nach Kuala Lumpur sind am 4. Juli 2014 298 Menschen ums Leben gekommen - darunter 196 Niederländer und 39 Australier.