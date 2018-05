Schwindelerregendes Spektakel: Musiker auf dem Hochseil 1.400 m über der Schlucht

Die französischen Künstler der Truppe "Houle Douce" haben die Zuschauer in der chinesischen Provinz Hunan mit ihrem schwindelerregenden Auftritt in ihren Bann gezogen. In 1.400 Metern Höhe über einer Schlucht auf dem Tianmen-Berg im Zhangjiajie Nationalpark machten die Französinnen und Franzosen Musik auf dem Hochseil.

Für den Fall der Fälle sind die sechs Musiker mit Sicherheitsseilen abgesichert.

Zum Repertoire von "Houle Douce" gehörte diesmal auch traditionelle chinesische Musik, mit der das Spektakel begann. Das begeisterte Publikum hielt den besonderen Moment mit den Smartphones in Bildern und Videos fest.

Neben der Musik zeigten die Künstler auch, was sie als Slackliner draufhaben.

Die sportlichen Musiker von "Houle Douce" sind zuvor schon in Frankreich, Algerien und an der Elfenbeinküste aufgetreten. Jetzt waren sie zum ersten Mal in China.