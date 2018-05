Präsidenten von Nord- und Südkorea diskutieren Treffen mit Trump

Die Präsidenten von Nord- und Südkorea diskutieren Treffen mit Donald Trump. Zuvor hatte der US-Präsident erklärt, das von ihm abgesagte Gipfeltreffen mit Nordkoreas Machthaber Kim Jong Un könne nun möglicherweise doch wie geplant am 12. Juni stattfinden. "Wir werden sehen, was kommt", so der Präsident vor Journalisten. "Es könnte sogar am 12. passieren. Wir reden mit der anderen Seite. Sie wollen es sehr gern machen und wir wollen es auch."