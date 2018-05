AfD-Demonstration und Gegenkundgebungen in Berlin

Am Sonntag hat in Berlin eine Großdemonstration der Alternative für Deutschland stattgefunden.

Die Partei hatte für die Veranstaltung den Leitspruch „Zukunft Deutschland“ ausgegeben und ihre Anhänger zur „Abrechnung mit der verantwortungslosen deutschen Politik" aufgefordert. Der Demonstrationszug setzte sich gegen Mittag am Hauptbahnhof in Bewegung, die Abschlusskundgebung wurde am Brandenburger Tor abgehalten.

Es kam in der deutschen Hauptstadt gleichzeitig zu mehreren Gegenkundgebungen gegen die AfD.