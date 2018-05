Flüchtlingswelle: Kickl will notfalls die Grenze schließen

Am Rande einer Klausur der Bundesregierung in Mauerbach hatte Bundeskanzler Sebastian Kurz erläutert, es entstehe derzeit eine neue Flüchtlingsroute über Albanien nach Mitteleuropa. In Griechenland sei die Zahl der ankommenden Migranten um 150 Prozent höher als vor einem Jahr, so Kurz. Man müsse gegensteuern, sagte der Kanzler und kündigte Gespräche mit dem albanischen Ministerpräsidenten an. Sollte es nicht gelingen, die Route zu schließen, müsse man die Menschen an der Grenze aufhalten, um zu verhindern, dass es zu einer Überforderung in Österreich komme, erläuterte Kurz.