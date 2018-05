Junge (7) verteidigt Mutter gegen Angreifer

In Heilbronn hat ein Mann auf einer Brücke um 7 Uhr morgens eine Frau (44) angegriffen, die mit ihrem Sohn unterwegs war. Der Angreifer wollte sie offenbar vergewaltigen, denn er versuchte der Mutter, die sich wehrte, die Hose herunterzuziehen. Laut Polizeibericht wurde der Angreifer abgewehrt, indem der Siebenjährige mit seinem Roller berherzt auf den Mann einschlug. Auch ein weiterer Passant kam der Frau dann zur Hilfe.

Die Polizei konnte später den 39-jährigen mutmaßlichen Angreifer in Hielbronn-Neckargartach festnehmen. Die Staatsanwaltschaft Heilbronn hat gegen den tatverdächtigen Deutschen einen Haftbefehl beantragt, der am Freitag vom Amtsgericht Heilbronn erlassen wurde. Der Mann - der sich jetzt in einer Justizvollzugsanstalt befindet - soll zuvor bereits mindestens eine andere Frau in Neckargartach angegriffen haben.