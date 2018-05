Regierungsbildung in Italien: Legt Präsident Mattarella Veto ein?

Kaum steht in Italien der Koalitionsvertrag, schon gibt es neue Probleme bei der Regierungsbildung: Die Kabinettsliste des designierten Premierministers Conte stößt im Präsidentenpalast auf Gegenwind: Paolo Savona, ein ausgemachter Deutschland- und Euro-Kritiker, soll Finanzminister werden. Italiens Präsident Matarello will das offenbar verhindern - zum Ärger von Italiens Populisten.

"Wenn jemand den Prozess des Wandels verlangsamen würde und die Arbeit zunichtemacht, die uns über 15 Tage hinweg Einsatz und Opfer abverlangt haben - dann wäre ich mit Sicherheit wieder wütend“, sagte Lega-Chef Matteo Salvini.

Luigi Di Maio, Anführer der 5-Sterne-Bewegung, sagte: "Umso mehr Angriffe dieser Art es gibt, umso mehr bin ich motiviert, mit dieser Regierung weiterzumachen. Diese Menschen, die uns attackieren, bescheinigen uns, dass wir auf dem richtigen Weg sind - auf dem Weg, die Zuhälter nach Hause zu schicken, die seit 20 Jahren von Ihren Steuergeldern leben."

Italiens Präsident Mattarella muss die Ministerliste absegnen, sonst drohen Neuwahlen. Derweil reißt die Kritik an der geplanten Koalition aus Fünf Sternen und Lega nicht ab. Der frühere EZB-Chefökonom Otmar Issing kritisierte in der "Welt am Sonntag" den Anti-Euro-Kurs. "In Italien läuft fast nichts richtig", sagte Issing. "Wenn man bedenkt, welches Potenzial in diesem Land steckt, ist die Entwicklung wirklich ein Jammer." Erschreckend sei, mit welcher Vehemenz in den Medien verbreitet werde, dass Deutschland und der Euro Schuld an der "Misere" seien.

Die Fünf Sterne und die Lega planen trotz der hohen Staatsverschuldung des Landes Mehrausgaben etwa für Steuersenkungen und die Einführung eines Mindesteinkommens. Dies sowie die anti-europäische Rhetorik sorgen schon seit Tagen in der EU und an den Finanzmärkten für Unruhe. EU-Haushaltskommissar Günther Oettinger warnte in den Zeitungen der Funke Mediengruppe vor einer neuen Euro-Krise.