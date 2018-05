[Video] Atemberaubende Rettung eines Kindes: Flüchtling wird zum Held von Paris

Nach dieser mutigen Aktion wird der illegal in Frankreich lebende Retter aus Mali als Held gefeiert. Am Montagmorgen traf er den französischen Präsidenten Emmanuel Macron. Letzerer will Mamoudou Gassama nun einbürgern - und er soll in die Feuerwehr aufgenommen werden.

Der mittlerweile Spiderman von Paris getaufte Mann ist in einem in den sozialen Medien veröffentlichten Video zu sehen. Darin rettet der 22-Jährige ein Kind, das an einer Hand vom Balkon im vierten Stock eines Gebäudes hängt und droht zu fallen.

In Sekundenschnelle klettert Gassama die vier Stockwerke des Gebäudes hoch und zieht das Kind auf den Balkon.

Der Vorfall ereignete sich gegen 20 Uhr am Samstagabend.

Mamoudou Gassama bei Emmanuel Macron (28.05.2018)

"Ich hörte Leute schreien und Autos hupen", sagte Gassama als er in den französischen Medien erklärte, wie es zu der Rettung kam.

"Ich bin hochgeklettert und Gott sei Dank habe ich ihn gerettet", fuhr er fort. "Ich hatte Angst, als ich ihn rettete und wir ins Wohnzimmer gingen, ich fing an zu zittern und konnte nicht mehr aufstehen Ich musste mich erstmal hinsetzen."

Nach ersten Ermittlungen sei das Kind allein zu Hause gewesen, berichtete die Nachrichtenagentur AFP. Der Vater des Kindes wurde in Gewahrsam genommen, die Mutter sei zum Zeitpunkt des Vorfalls nicht in Paris gewesen.

Die Bürgermeisterin von Paris, Anne Hidalgo, und ein Regierungssprecher würdigten Gassamas Mut.

Hidalgo, der mit ihm telefonierte, sagte, Gassama sei vor einigen Monaten aus Mali gekommen.

Mamoudou Gassama ist der Held von Paris