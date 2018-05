Erst der Anfang der Unwetter - 2 Frauen vom Blitz getroffen

In Deutschland haben Unwetter in Nordhessen und Rheinland-Pfalz zu dramatischem Hochwasser gef¨ührt.Weiter unten hier im Artikel sehen Sie die überfluteten Orte in Videos. Meteorolgen warnen: Das war erst der Anfang, denn neben sehr hohen Temperaturen soll es in den kommenden Tagen noch mehr Gewitter und Unwetter geben.

In den Orten Fischbach und Herrstein wurde Katastrphenalarm ausgelöst. Dort stand das Wasser teilweise meterhoch. Die Feuerwehr wurde zu mehr als 300 Einsätzen gerufen.. Autos wurden von den Wassermassen des über die Ufer getretenen Fischbachs mitgerissen. Hausbewohner konnten ihre Häuser aufgrund des immer weiter ansteigenden Wasserpegels nicht mehr verlassen.

Auch in Teilen von Rheinland-Pfalz fluteten die Regenmassen am Sonntag Straßen und Keller - etwa in Kaiserslautern.

In Nordhessen berichtete die Feuerwehr von Schlamm- und Hagellawinen. In mehreren Häusern habe sich der Hagel durch Türen und Fenstern gedrückt. "Die Keller standen voll damit", sagte Stadtbrandinspektor von Waldkappel, Carsten Degenhardt. Mit schwerem Geräte waren Einsatzkräfte bis in die Nacht hinein damit beschäftigt, Schlamm und Geröll von den Straßen zu räumen.

Im Ortsteil Waldkappel-Hetzerode wurde ein Auto von einer Schlammlawine eingeschlossen. Die beiden Frauen in dem Wagen hätten sich retten können, berichtete Degenhardt. Der Schlamm habe bis zu den Scheiben gestanden. Zudem sei eine Bank gegen die Windschutzscheibe gedrückt worden, die dabei kaputt ging.

Bei Bochum wurden zwei Frauen von einem Blitz getroffen und schwer verletzt. Nach Angaben der Feuerwehr musste eine der Frauen am Sonntagabend wiederbelebt werden. Sie schwebte in Lebensgefahr.

Die beiden Frauen, deren Alter die Einsatzkräfte mit Anfang 20 angaben, waren in Wattenscheid auf einem Fuß- und Radweg unterwegs, als der Blitz einschlug. Sie wurden in Krankenhäuser gebracht. Bei dem Gewitter habe es vor allem im Süden Bochums Starkregen und Hagel gegeben, teilte die Feuerwehr mit. Straßen wurden überflutet.

An Deutschlands größtem Flughafen in Frankfurt am Main fielen etliche Flüge aus. 66 Starts und Landungen seien annulliert worden, sagte ein Sprecher des Betreibers Fraport. Es müsse mit weiteren Verspätungen gerechnet werden.

Deutschland steht eine fast tropische Wetter-Woche bevor. Es wird feucht und heiß bei Temperaturen bis zu 33 Grad. "Das ist für Ende Mai schon eindrucksvoll", sagte Meteorologe Thomas Ruppert. In Kombination mit der feuchten Luft bekomme das Wetter "einen leicht tropischen Anstrich".

Im Raum Viersen hatte bereits Mitte Mai ein Tornado getobt.