Schockbilder verhüllen Wiener Ringturm

Der österreichsiche Künstler Gottfried Helnwein verhüllt dieses Jahr den Wiener Ringturm und bringt mit seinen Bildern Krieg und Terror in die österreichsiche Hauptstadt. Helnwein will damit ein Mahnmal gegen Gewalt in der Welt schaffen. Das Werk mit dem Titel "I saw this" ist sein Beitrag zum Jubiläumsjahr "100 Jahre Republik Österreich". Beauftragt wurde er vom Wiener Städtischen Versicherungsverein, dessen Hauptsitz sich im Ringturm befindet.