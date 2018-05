Der "Schlafende Löwe" wird versteigert

Die größte bekannte Süßwasserperle der Welt wird am Donnerstag in Den Haag versteigert. Wegen ihrer unregelmäßigen Form wird sie auch "Schlafender Löwe" genannt. Es ist das erste Mal seit 240 Jahren, dass die Perle den Besitzer wechselt. Erwartet wird ein Auktionserlös zwischen 340.000 und 540.000 Euro.

"So eine Perle sollte nicht in einer privaten Sammlung sein. Sie ist ein einzigartiges Stück Natur und sollte in einem Museum oder einer ähnlichen Institution ausgestellt werden", sagt Perlenbesitzer Herman A. Dommisse.