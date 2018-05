Erinnern an Solingen vor 25 Jahren mit Überlebender Mevlüde Genc (75)

In Düsseldorf haben die deutsche Kanzlerin und der türkische Außenminister zusammen mit der Überlebenden Mevlüde Genc an den rassistischen Brandanschlag von Solingen vor 25 Jahren erinnert. Es war einer der schlimmsten fremdenfeindlichen Verbrechen in der deutschen Geschichte. Mevlüt Cavusoglu dankte Angela Merkel für ihre Anwesenheit.