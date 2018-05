Neuwahlen vielleicht schon Ende Juli

Neuwahlen könnten in Italien schon Ende Juli stattfinden. Eigentlich sollte eine Übergangsregierung gebildet werden, die Wahlen für den Herbst hätte organisieren sollen, aber selbst ein Minimalkonsens war nicht möglich. Jetzt herrscht erneut ein Führungsvakuum in Rom, das nur in schnellen Neuwahlen münden kann.