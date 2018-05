Tropensturm „Alberto“ macht Florida nass

Das Unwetter traf am Montag in Florida auf Land. In dem Bundesstaat und auch in Mississippi sowie in Alabama war in Erwartung des Sturms zunächst eine erhöhte Warnstufe ausgegeben. Später stuften die Behörden „Alberto“ auf ein tropisches Tief herab. Die Wetterkundler rechnen damit, dass der Sturm in nord-nordwestliche Richtung weiterzieht.

Das Unwetter richtete Sachschäden an, Verletzte oder Tote seien nicht zu beklagen, teilten die Behörden mit.

Für die am 1. Juni beginnende Hauptjahreszeit der Tropenstürme sagen die staatlichen Wetterdienste fünf bis neun Hurrikans voraus.