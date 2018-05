Messerangreifer von Lüttich entreißt Polizeiwaffe und erschießt 3 Menschen

In Lüttich - frz. Liège - in Belgien hat ein Angreifer am Morgen zwei Polizisten und einen jungen Mann, der in einem Auto saß, erschossen. Das hat die belgische Staatsanwaltschaft auf einer Pressekonferenz bestätigt. Zunächst hatte der Mann mit einem Messer zwei Polizisten attackiert und in den Rücken gestochen. Dann entriess er einem angegriffenen Polizisten die Dienstwaffe und floh damit auf einen Schulhof.