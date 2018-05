Anti-Terror-Ermittler untersuchen Schießerei in Lüttich mit 4 Toten

In Lüttich in Belgien hat ein Angreifer am Morgen zwei Polizisten und einen Autofahrer erschossen.

Der Angreifer wurde ebenfalls erschossen. Insgesamt gab es also vier Tote - und laut belgischen Medien auch mindestens zwei Verletzte. Auf Amateuraufnahmen ist zu sehen, wie Passanten von der Szene des Geschehens wegrennen.

Wie ein Sprecher der Staatsanwaltschaft gegenüber dpa bestätigte, haben Anti-Terror-Ermittler die Untersuchung der Schießerei übernommen.

In einer ersten Reaktion hat der belgische Premierminister Charles Michel erklärt, dass seine Regierung einen Krisenstab zu dem "schweren Zwischenfall" eingerichtet hat. Er selbst wollte sich mit dem Krisenstab beraten und weitere Informationen erst bekannt geben, wenn sie bestätigt seien. Der Regierungschef versprach den Familien der Opfer der Schießerei von Lüttich seine Unterstützung.

Die Schießerei fand um 10 Uhr an diesem Dienstagmorgen am Boulevard Avroy in Lüttich - die Stadt heißt auf Französisch Liège - statt.

Offenbar hatte der Angreifer eine Frau als Geisel genommen. Es soll sich um eine Frau handeln, die im Gymnasium Atheneum Leonie de Waha arbeitet, diese Schule befindet sich in derselben Straße, in der die Schießerei stattfand. Der Angreifer soll in den Schulhof geflüchtet sein.

Danach wurde der Angreifer - laut dem belgischen Fernsehsender RTBF - von der Polizei "neutralisiert". Laut Agenturmeldungen soll der Mann bis vor kurzem im Gefängnis gewesen sein.

Das Viertel, in dem der Angriff stattfand, blieb auch Stunden später abgeriegelt.

Hier ist die Szene zu sehen, und die Schüsse sind zu hören.

euronews berichtet weiter über das Geschehen.