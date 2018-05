Großes Aufräumen nach heftigen Unwettern

Nach heftigen Unwettern in mehreren Regionen Deutschlands ist jetzt großes Aufräumen an der Tagesordnung.

Wie im nordrhein-westfälischen Monschau sind vielerorts zahlreiche Bäume umgeknickt, Straßen und Keller wurden überflutet. Auch am Mittwoch waren Polizei und Feuerwehr im Dauereinsatz.

Mancherorts ging bei den schweren Unwettern vom Dienstag die Regenmenge eines ganzen Monats nieder. Die Reparatur- und Aufräumarbeiten könnten mehrere Tage dauern.

Und Entspannung ist nicht in Sicht: auch die kommenden Tagen sollen weiter starke Regenfälle und heftige Gewitter über Deutschland niedergehen.

Besonders in Wuppertal richtete das Unwetter erhebliche Schäden an, in der Innenstadt knickte ein Tankstellendach weg und beschädigte mehrere Autos.