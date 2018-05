Italien: Neuwahlgerüchte machen Märkte nervös

In Italien stehen die Zeichen auf Neuwahlen Ende Juli. Vom designierten Regierungschef Carlo Cottarelli war am Dienstag die Bekanntgabe seines Übergangskabinetts erwartet worden. Aber das Gespräch mit Präsident Sergio Mattarella verlief ergebnislos. Kein Ende des Polit-Chaos also, die Suche nach einer tragfähigen Regierung geht weiter. Trotzdem will der Wirtschaftsexperte Cottarelli an seinem Mandat festhalten.