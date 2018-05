Mord inszeniert: Russischer Journalist Babtschenko (41) lebt

Der angeblich in der Ukraine ermordete russische Journalist ist noch am Leben.

Ein Livestream aus Kiew zeigte den Putin-Kritiker Arkadi Babtschenko auf einer Pressekonferenz.

Der 41-Jährige erschien am Mittwoch Nachmittag in Kiew auf einer Pressekonferenz des ukrainischen Geheimdienstes SBU, die als Livestream in alle Welt verbreitet wurde.

Die Ermordung des russischen Journalisten war offenbar eine Inszenierung des ukrainischen Geheimdienstes. Offiziell hieß es, ein russischer Mordplan sei vereitelt worden.

Babtschenko entschuldigte sich bei seiner Familie für die Nachricht über seinen Tod. Der Journalist ist verheiratet und Vater einer Tochter.

Die Inszenierung wurde nach Angaben des SBU-Chefs Wassili Grizak über mehrere Monate vorbereitet worden, weil Russland einen Auftragsmörder auf Babtschenko angesetzt hatte.