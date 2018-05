Kremlkritischer Journalist Babtschenko in Kiew erschossen

Der russische Journalist und Putin-Kritiker Arkadi Babtschenko ist in Kiew erschossen worden. Wie die ukrainischen Polizei bestätigte, war er am Eingang seiner Wohnung von seiner Frau mit Schussverletzungen im Rücken gefunden worden. Er starb auf dem Weg ins Krankenhaus. Auf Facebook sprach der ukrainische Politiker Anton Geraschenk von einem "Killer, der Babtschenko mehrmals feige in den Rücken schoss.

Der 41jährige Kriegsreporter Babtschenko hatte nach gehäuften Morddrohungen gegen ihn Russland Anfang 2017 verlassen. In Kiew arbeitete er unter anderem für den krimtatarischen Fernsehsender ATR. Es ist in der ukrainischen Hauptstadt der dritte Mord an einem Journalisten in vier Jahren. 2016 tötete eine Autobombe den russischen Journalisten Pawel Scheremet, ebenfalls einen Kritiker der Moskauer Führung. 2015 wurde der ukrainische Journalist Oleg Busina ermordet. Die Fälle sind ungeklärt.