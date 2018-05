Lüttich trauert: Getötete Polizistin war Mutter von 13-jährigen Zwillingen

Lüttich in Belgien ist eine Stadt in Trauer. Neben der Schweigeminute für die drei Opfer, die der 30-jährige Freigänger durch Messerstiche und Schüsse kaltblütig ermordet hat, haben sich viele in ein Kondolenzbuch eingetragen.

Auf einem Platz der Stadt hatte ein Amokläufer schon 2011 sechs Menschen erschossen.