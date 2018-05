Podemos-Chef Pablo Iglesias zu Tränen gerührt

Im spanischen Parlament in Madrid hat der Podemos-Chef Pablo Iglesias dafür plädiert, dass einem Folterer der Franco-Diktatur ein Orden aberkannt wird. Diesen hatte Antonio González Pacheco - der auch "Billy el Niño" - Billy the Kid - genannt wird, in den 70er Jahren für seine polizeilichen Verdienste bekommen.

Der spanische Innenminister lehnte den Antrag des Linken Pablo Iglesias ab.